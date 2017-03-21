隨夫回台接手草莓園 北京設計師變農民

來自中國大陸河南的新住民王盛楠，原本在北京當家居設計師；1年多前跟隨夫婿回到台南接手家傳的草莓園事業，搖身一變成為農婦，與夫婿成功研發有機草莓種法，重新開始。

39歲的王盛楠原本在大陸從事家居設計事業，夫婿黃一峰是前台北市長黃大洲的姪子。黃家在台南市善化區經營草莓園已經數十年，黃一峰早年曾參與經營，但後來事業重心漸漸轉移到大陸。

內政部移民署南區事務大隊台南市第二服務站主任陳泗村今天表示，因為母親的一場車禍意外，黃一峰1年多前匆忙自大陸返台接手家族農場；王盛楠也跟著黃一峰來台，從家居設計師，變成每天與草莓為伍的農民。

黃一峰說，這並不是一個成功人士衣錦還鄉的故事，而是在外奔波多年的中年台商，因為一場意外回到故鄉，背負著家族期許重新創業的開始。

面對傳承三代的農場，黃一峰與王盛楠想要轉型種出有機草莓；但不用除草劑、農藥、生長激素及使用頂級牛奶的堅持，讓他們在這條路上吃足苦頭。身邊的朋友也都苦勸說，草莓不可能以有機方式栽培。直到300多項檢測報告有害殘留是零的時候，終於覺得如釋重負，也成功作出市場區隔。

夫妻兩人除在農場內規劃生態教學區、摘採區，並研發草莓加工食品；其中草莓義式冰淇淋大受歡迎，裡面看得到完整的莓果，真材實料，口味不輸知名進口冰品。

陳泗村表示，王盛楠雖然才到台灣1年多，但已充分感受到她真正把這裡當成家。王盛楠未來還想成立新住民創意農業培訓班，協助取得有機認證，改善家庭經濟，讓移民署又多了一名協力好夥伴。1060321

(中央社)