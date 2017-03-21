人事改革 邱太三：選檢察長聽外部意見

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法務部長邱太三（圖）21日舉行第3波自行改革記者會，就檢察人事民主化提出改革，包含檢察官票選推薦主任檢察官人選，部長圈選檢察長前聽取外部意見，另要求二審減少發回再議案件。中央社記者王飛華攝 106年3月21日

法務部長邱太三今天舉行第3波自行改革記者會，就檢察人事民主化提出改革，包含檢察官票選推薦主任檢察官人選，部長圈選檢察長前聽取外部意見，另要求二審減少發回再議案件。

總統府司法改革國是會議分組5組會議已陸續展開，司改國是會議將在6月登場，法務部繼之前主動宣示檢察系統改革及獄政改革後，再提第3波檢察人事系統宣示改革。1060321

(中央社)