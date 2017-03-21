郭泰源抱肝病帶兵經典賽 妻女押送醫
中華隊結束經典賽返台，總教練郭泰源在妻子張瓊姿、女兒郭思瑜的陪同下，因肝病送醫；據了解，郭泰源昨天已經出院，體力恢復、沒有大礙。
經典賽期間，郭泰源氣色不佳、眼睛發黃，他只對媒體表示「有一點小感冒」。9日對南韓之戰打完，郭泰源沒有出席賽後記者會，改由教練吳復連代理，表示身體已經承受不了。
媒體報導，郭泰源從南韓回台灣當天，老婆張瓊姿與兩個女兒在機場直接帶他到台大醫院就醫，治療急性A型肝炎。
中華民國棒球協會20日派人協助郭泰源辦理出院，秘書長林宗成說，集訓時間長、飛行旅程勞累，加上比賽壓力大，郭總身體負荷較大，隨身帶著藥物控制。
中華隊從去年12月報到，到3月在南韓正式比賽，中間在台灣、澳洲、日本、南韓移地訓練，創下歷屆最長78天集訓、最遠移動距離1萬6000公里，最高溫差攝氏38度到2度。
郭泰源昨天出院這天，剛好是55歲生日。他球員生涯退役之後，曾任台灣大聯盟顧問、日本職棒投手教練，去年請辭統一獅總教練，今年轉戰富邦悍將隊擔任顧問。1060321
(中央社)
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