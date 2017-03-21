約旦皇家航空：電子產品禁登美班機

約旦皇家航空公司今天宣布，因應美國政府要求，從明天起所有飛往美國的航班，以及從美國起飛的航班，將全面嚴禁乘客攜帶手機之外的電子產品登機。

包括筆記型電腦、平板電腦、相機、DVD播放器以及掌上型電子遊戲機在內等電子產品，從明天起在約旦皇家航空公司飛往美國，或從美國起飛的航班上，都會要求乘客放入托運行李當中，不得帶入客艙。

約旦皇家航空公司（Royal Jordanian Airlines）是中東地區的重要飛航業者，在企業總部安曼與紐約、底特律、芝加哥等美國主要城市都有固定航班，但今天突然做出全面禁止美國航班乘客攜帶絕大多數電子產品上飛機的新規定，而且消息宣布隔天就要立即實施，引起各界注意。

根據約旦皇家航空公司新宣布的規定，從明天起飛往美國的航班，或者從美國起飛的航班，乘客除了手機、醫療裝置可以隨身攜帶上飛機之外，其他電子產品將一律「嚴格禁止」。

約旦皇家航空公司在聲明中僅表示，這項措施是來自於美國政府部門所做的指示，航空公司同意遵守。但約旦皇家航空並未進一步說明相關細節。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國官員透露，對於從中東地區以及非洲某些國家與美國之間的直飛航線，在顧及安全考量的前提之下，今後乘客都會受到要求，將電子產品放入托運行李內。官員透露，受到影響的航空公司超過10家。

報導也說，國務院官員證實，在這波新措施當中受到影響的國家，使館官員均已收到知會，這些國家的航空公司也都已經獲得通知。1060321

(中央社)