邱豐光：市民意見都重視 不是誰的問題
客家委員會主任委員李永得不滿遭警盤查，台北市政府警察局長邱豐光今天說，如果有違失會依規定處理，如果沒違失，會維護同仁執法尊嚴；任何市民有意見都重視，不是誰的問題。
台北市長柯文哲率各局處首長出席行動市政會議，邱豐光會前受訪表示，每天有2000、3000名警員在街頭執勤，包含巡邏警員，「當然要維護同仁的執法尊嚴」，但接到民眾投訴或認為有爭議時，都會派督察單位調查、了解，這是一貫立場，沒例外，一向如此。
是否支持警員？他說，談不上什麼支不支持，每個案件如果有爭議都會處理，「當事人的意見都會重視」。1060321
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。