邱豐光：市民意見都重視 不是誰的問題

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客家委員會主任委員李永得不滿遭警盤查，台北市政府警察局長邱豐光（圖）21日說，如果有違失會依規定處理，如果沒違失，會維護同仁執法尊嚴；任何市民有意見都重視，不是誰的問題。中央社記者劉建邦攝 106年3月21日

客家委員會主任委員李永得不滿遭警盤查，台北市政府警察局長邱豐光今天說，如果有違失會依規定處理，如果沒違失，會維護同仁執法尊嚴；任何市民有意見都重視，不是誰的問題。

台北市長柯文哲率各局處首長出席行動市政會議，邱豐光會前受訪表示，每天有2000、3000名警員在街頭執勤，包含巡邏警員，「當然要維護同仁的執法尊嚴」，但接到民眾投訴或認為有爭議時，都會派督察單位調查、了解，這是一貫立場，沒例外，一向如此。

是否支持警員？他說，談不上什麼支不支持，每個案件如果有爭議都會處理，「當事人的意見都會重視」。1060321

(中央社)