大甲媽祖要來了 公車改道添溫情
行經嘉義縣新港市區的公車，因大甲媽祖進香而暫時改道；由於臨時候車站沒有座椅，路邊業者因而搬出椅子，讓等候公車的老人有座椅可坐。
被喻為「世界三大宗教盛事之一」的台中大甲鎮瀾宮天上聖母遶境進香活動，將於24日深夜11時起駕，展開9天8夜的進香之旅，27、28日將駐駕新港奉天宮。
由於往年大甲媽祖進香期間，動輒湧進數萬人潮，將新港市區擠得水泄不通，因此嘉義縣公車、嘉義客運都暫時改變路線及上下車地點，並設置臨時候車站供民眾上下車。
不過，由於臨時候車站沒有可供遮風避雨的候車亭，更無座椅可坐，讓候車的老人覺得非常不便；經嘉義縣議員陳文忠、新港文教基金會副董事長陳政鴻等人反映後，立即有路邊加油站業者提供簡單座椅供候車的老人休息。
陳文忠表示，每年大甲媽祖到新港進香，都上演著不同的感人故事，新港鄉親一些小小的舉動，不僅讓等候公車的老人家倍感溫馨，也讓這一條百年香路變得豐富多彩。1060321
(中央社)
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