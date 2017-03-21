實習醫生影集一演12年 女主角神回應
熱門影集「實習醫生」讓女主角艾倫龐貝歐隨之走紅，並晉身收入最高電視女星排行榜。對於外界好奇為何可在一部影集連續演出12年，她的答案是「試著不要存有任何期望」。
47歲的艾倫龐貝歐（Ellen Pompeo）最早是從拍攝電視廣告進入演藝圈，在好萊塢電視圈闖蕩多年，直到2005年美國廣播公司（ABC）推出的影集「實習醫生」（Grey's Anatomy），終於讓她嘗到大紅大紫的滋味。
根據「富比世」雜誌（Forbes）2015年統計，艾倫龐貝歐以1150萬美元的年度收入，在最高收入電視女星排行榜當中位居第4。2016年她在這份排行榜中繼續穩坐第4名，年度收入則為1450萬美元。
週末期間，艾倫龐貝歐出席培里媒體中心（The Paley Center for Media）在好萊塢舉辦的「培里電視節」（PaleyFest）活動，與觀眾座談時提起為何能夠在一部影集連續演出12年，她的回答是：「我之所以能夠在這部影集演出這麼久，原因就是我試著不要存有任何期望。」
艾倫龐貝歐進一步表示，這是她的人生哲學。她說：「對於我的人生，我也是抱著同樣心態。我試著不要把眼光放在太遙遠的未來，因為那樣會讓我們錯過了今天眼前正在發生的種種事情。」
她還表示，「我努力讓自己帶著開放的心胸，享受人生的每一刻。生命自然會告訴我該往哪個方向走去。我不想要思考下一步應該怎麼走，我比較喜歡享受活在當下。」
今年2月，美國廣播公司宣布「實習醫生」將堂堂邁入第14季，第14季將於2017年秋季首播。1060321
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。