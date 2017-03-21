實習醫生影集一演12年 女主角神回應

熱門影集「實習醫生」讓女主角艾倫龐貝歐隨之走紅，並晉身收入最高電視女星排行榜。對於外界好奇為何可在一部影集連續演出12年，她的答案是「試著不要存有任何期望」。

47歲的艾倫龐貝歐（Ellen Pompeo）最早是從拍攝電視廣告進入演藝圈，在好萊塢電視圈闖蕩多年，直到2005年美國廣播公司（ABC）推出的影集「實習醫生」（Grey's Anatomy），終於讓她嘗到大紅大紫的滋味。

根據「富比世」雜誌（Forbes）2015年統計，艾倫龐貝歐以1150萬美元的年度收入，在最高收入電視女星排行榜當中位居第4。2016年她在這份排行榜中繼續穩坐第4名，年度收入則為1450萬美元。

週末期間，艾倫龐貝歐出席培里媒體中心（The Paley Center for Media）在好萊塢舉辦的「培里電視節」（PaleyFest）活動，與觀眾座談時提起為何能夠在一部影集連續演出12年，她的回答是：「我之所以能夠在這部影集演出這麼久，原因就是我試著不要存有任何期望。」

艾倫龐貝歐進一步表示，這是她的人生哲學。她說：「對於我的人生，我也是抱著同樣心態。我試著不要把眼光放在太遙遠的未來，因為那樣會讓我們錯過了今天眼前正在發生的種種事情。」

她還表示，「我努力讓自己帶著開放的心胸，享受人生的每一刻。生命自然會告訴我該往哪個方向走去。我不想要思考下一步應該怎麼走，我比較喜歡享受活在當下。」

今年2月，美國廣播公司宣布「實習醫生」將堂堂邁入第14季，第14季將於2017年秋季首播。1060321

(中央社)