改革從自己做起 邱太三：檢察官升遷全體票選

高檢署再議案件發回頻繁，致案件延宕未決，法務部長邱太三(圖)今早召開記者會表示，將限制高檢署再議次數，日後高檢署審核聲請再議，只限發回地檢署一次。(陳志賢攝)

因應司法改革議題，法務部長邱太三決定「改革從自己做起」，他今早召開記者會表示，他將釋出一、二審主任檢察官人事升遷圈選權，日後一、二審主任檢察官人事升遷，將由基層檢察官票選推薦人選，由部長勾選後，再交由檢察官人事審議委員會審議，檢審會可以否決部長名單，以加強人事升遷民主化。

邱太三說，有關一、二審檢察長產生，檢審會提出建議名單供部長勾選前，再加入一道機制，部長應聽取現任或曾任司法院人事審議委員會之三名以上專家學者意見後，再為決定，使部長的檢察長人事權加入外部民主機制。

邱太三說，為加強檢察長之指揮監督權的透明化，防止政治不當干預，將擴大檢察官會議權限，節制檢察長裁量權，明定檢察長對檢察官會議決議有意見時，應以交檢察官會議復議方式變更之，並親自到場說明，另對復議結果仍有意見，再以書面載明具體理由附於會議紀錄後，始得變更之。

此外，檢察首長行使個案指揮監督權、職務收取權或職務移轉權，應依法官法以書面行之，檢察長若未依規定提出書面時，檢察官應請求檢察官評鑑違反規定的檢察長，進行個案評鑑。

(中時)