朴槿惠到案前 髮型師現身 挺朴群眾聲援

南韓遭罷黜的總統朴槿惠今天就導致她下台的貪汙與濫權醜聞應訊，她從江南區私宅前往檢察廳僅短短幾分鐘，但一舉一動都在媒體捕捉下實況轉播，記者稍早看到髮型師進入住屋。

朴槿惠穿著深藍大衣與褲子並配上灰鞋，她站在檢察廳台階向一群媒體發表簡短聲明時，看起來很嚴肅，她說：「我對人民很抱歉」，又說：「我願意如實地配合調查」，之後在攝影機閃光燈閃爍下走進檢察廳。

南韓首位女總統朴槿惠捲入親信干政醜聞，去年12月遭國會彈劾，數以百萬計的民眾走上街頭要求她下台，她仍在位時使用行政特權避免受訊數月。這起如雪球般愈滾愈大的醜聞，暴露這個亞洲第4大民主國家政商之間的關係。

在北韓與中國大陸之間的緊張情勢升溫時，南韓密切關注朴槿惠的命運與不斷擴大的貪汙調查。

朴槿惠是前軍方支持的獨裁者朴正熙之女，從小在總統府青瓦臺長大，南韓憲法法院本月稍早通過她的彈劾案，終結她的政治生涯。

法新社報導，再度回到平民身分時，朴槿惠今天搭乘黑色轎車前往檢察廳，由於住家外頭聚集了揮舞國旗的支持群眾，車隊只能以步行速度行駛，之後才加速前進。

從她的江南區私宅到檢察廳僅短短幾分鐘路程，但一舉一動都在電視上現況轉播，攝影記者搭乘汽車與摩托車緊跟在後，並在沿途定點捕捉朴槿惠身影。

路透社報導，媒體稍早看到朴槿惠的髮型師抵達她的私宅。

一名檢方官員今天向記者表示，訊問預計將進行到晚上。（譯者：中央社張曉雯）1060321

(中央社)