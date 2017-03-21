監督條例 時力要求內政經濟外交聯席審查

立法院內政委員會明審查兩岸協議監督條例草案。時代力量立法院黨團總召徐永明（中）21日說，這麼重大的法案，內政委員會能單獨處理嗎？將要求經濟、外交及國防委員會聯席審查。中央社記者陳俊華攝 106年3月21日

立法院內政委員會明審查兩岸協議監督條例草案。時代力量立法院黨團總召徐永明今天說，這麼重大的法案，內政委員會能單獨處理嗎？將要求經濟、外交及國防委員會聯席審查。

立法院內政委員會召委、中國國民黨籍立委曾銘宗排定於22、23日審查「兩岸協議監督條例」草案。共有民進黨團版「兩岸訂定協議監督條例草案」、時力黨團版「我國與中華人民共和國締結協議處理條例草案」、親民黨團「兩岸協議監督條例草案」，以及民進黨立委尤美女、國民黨立委江啟臣、黃昭順等人提案，共6版本。

時代力量上午舉行黨團大會會後記者會。徐永明表示，將在程序發言時要求召委發動聯席審查，這麼重大的事，難道不需要涵蓋外交，甚至經濟委員會參與嗎？時代力量有黨團版草案，5位委員在答詢時，也會集體登記發言，盼能凸顯黨團版本特色。

另外，會中也提出礦業法部分條文修正草案，以及「金融科技發展與創新實驗條例」草案。時力立委高潞以用表示，如果大家還記得紀錄片「看見台灣」，一幕幕都是在太魯閣國家公園內大量開採，為了賺取利潤而付出大量代價，太魯閣族人因為亞泥在他們的土地上採礦、侵佔土地，打了40年「還我土地」戰爭。

高潞以用說，時力版修法草案中，修正並刪除礦業獨大與侵佔土地條款；承認原住民族土地與自然資源權利、落實共管與知情同意制度；加強資訊公開、落實當事人與公民參與機制。1060321

(中央社)