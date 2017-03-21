監督條例 時力要求內政經濟外交聯席審查
立法院內政委員會明審查兩岸協議監督條例草案。時代力量立法院黨團總召徐永明今天說，這麼重大的法案，內政委員會能單獨處理嗎？將要求經濟、外交及國防委員會聯席審查。
立法院內政委員會召委、中國國民黨籍立委曾銘宗排定於22、23日審查「兩岸協議監督條例」草案。共有民進黨團版「兩岸訂定協議監督條例草案」、時力黨團版「我國與中華人民共和國締結協議處理條例草案」、親民黨團「兩岸協議監督條例草案」，以及民進黨立委尤美女、國民黨立委江啟臣、黃昭順等人提案，共6版本。
時代力量上午舉行黨團大會會後記者會。徐永明表示，將在程序發言時要求召委發動聯席審查，這麼重大的事，難道不需要涵蓋外交，甚至經濟委員會參與嗎？時代力量有黨團版草案，5位委員在答詢時，也會集體登記發言，盼能凸顯黨團版本特色。
另外，會中也提出礦業法部分條文修正草案，以及「金融科技發展與創新實驗條例」草案。時力立委高潞以用表示，如果大家還記得紀錄片「看見台灣」，一幕幕都是在太魯閣國家公園內大量開採，為了賺取利潤而付出大量代價，太魯閣族人因為亞泥在他們的土地上採礦、侵佔土地，打了40年「還我土地」戰爭。
高潞以用說，時力版修法草案中，修正並刪除礦業獨大與侵佔土地條款；承認原住民族土地與自然資源權利、落實共管與知情同意制度；加強資訊公開、落實當事人與公民參與機制。1060321
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。