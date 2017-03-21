邱太三打臉李永得 指員警盤查法制、執行面均沒有問題

法務部長邱太三打臉李永得，指員警盤查法制、執行面均沒有問題。(陳志賢攝)

針對客委會主委李永得不滿遭保大員警盤查，批評台灣是警察國家一事，法務部長邱太三今早「打臉」李永得。邱太三說，依照警察職權行使法規定，當天員警盤查在法制面、執行面上都沒有問題，只是在技巧面上，是否過當，警政署可將本案視為教案，做為日後員警教育訓練的參考。

邱太三說，警察職權行使法規範犯罪預防、行政調查，主管機關是內政部、警政署，法務部並非主管機關，但他當年曾參與警察職權行使法的修法工作，因此他以「局外人」身分表示，當天員警盤查在法制面、執行面上都沒有問題，只是在技巧面上，是否過當，警政署可將本案視為教案，做為日後員警教育訓練的參考。

(中時)