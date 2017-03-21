NBA》綠衫軍輕取巫師 季後賽魔術數字1

「小刺客」艾塞亞湯瑪斯帶領綠衫軍衝！衝！衝！季後賽魔術數字只剩下1。（美聯社資料照）

由「小刺客」艾塞亞湯馬斯領軍的綠衫軍，21日在主場迎戰巫師，湯瑪斯攻下25分，幫助塞爾提克110比102輕鬆獲勝，季後賽魔術數字只剩下1，可望連續3季闖進季後賽。

本季東區至今只有衛冕軍騎士提前取得季後賽門票，目前暫居第二的塞爾提在贏得這場比賽拿下第45勝(26敗)之後，領先第9的熱火有10.5場勝差，例行賽剩下11場，因此，只要24日能夠擊敗溜馬，或是熱火23日不敵鵜鶘，塞爾提克就能成為繼勇士、馬刺、騎士與火箭之後，第5支拿到季後賽門票的球隊。

塞爾提克在主場打得相當強勢，打完前三節已取得17分絕對領先優勢，全隊5人得分上雙，除了艾塞亞湯瑪斯外，布雷德利20分、9籃板，荷福德與克勞德分別貢獻16分、9籃板，替補的斯馬特也有10分進帳。

東區戰績排名第三的巫師，投籃命中率雖然比塞爾提克稍微好些，但籃板數足足少了15個，在制空權完全喪失的情況下只能任人擺布，輸得一點都不意外。畢爾19分，沃爾16分、8助攻。

(中時電子報)