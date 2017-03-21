驚險影像曝光！ 巴黎機場奪槍案歹徒2分鐘被擊斃

班貝爾加森挾持女兵的驚險過程。(圖/美聯社)

今天最新曝光的機場監視影片。(影片/youtube)

法國巴黎歐利(Orly)機場18日上午發生了恐怖的奪槍劫持案，一名法籍男子攻擊了巡邏機場的女兵，並奪槍挾持她，引起機場一陣恐慌。而從今天最新曝光的機場監視影片中，可以清楚看到男子挾持女兵的驚險過程，歹徒在和趕來救援的安全部隊對峙了約2分鐘，最後被挾持的女兵機警快速蹲下，讓安全部隊得以趁機將歹徒擊斃。

從新曝光的監視影片中可以看到，39歲的班貝爾加森(Ziyed Ben Belgacem)在機場出境大廳突然丟下手上的購物袋，從巡邏女兵身後環抱奪槍， 之後用槍抵著女兵的頭部，並從背後挾持她，不過兩人所在位置周圍有許多遮蔽物，因此一開始其他機場工作人員都沒有發現這起恐怖的攻擊事件，之後班貝爾加森挾持著女兵走到更空曠的區域，才引來其他人的注意。

不久，便看到安全部隊趕來現場和班貝加爾森對峙，而根據18日檢察官舉行的記者會中表示，班貝加爾森在此時對安全部隊大喊：「我要為阿拉而死，無論如何今天有人會死」，雙方看似一度僵持不下，不過此時被挾持的女兵機警蹲下，讓安全部隊趁機擊斃歹徒，而整個驚險的過程中並沒有其他人傷亡。

班貝加爾森在去年11月才出獄，並有一連串犯罪紀錄，包括持有毒品及搶劫等前科。而他的父親事後向警方表示，並沒有看過兒子進行穆斯林的禱告，他也會喝酒並吸食毒品，但他並沒有和恐怖組織有過聯繫。

(中時電子報)