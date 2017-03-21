疑感情糾紛 男子宮廟前遭砍亡

案發現場三重威天宮前地面留有大量血跡。（譚宇哲翻攝）

警方於現場找到疑似被犯嫌打斷的棍棒。（譚宇哲翻攝）

今天清晨6時許，新北市三重區仁政街威天宮前發生當街砍人，20歲吳姓男子疑似因與前女友藕斷絲連，引來現任男友不滿，夥同6名男子持刀棍當街尋仇，吳男脖子遭砍送醫後不治，另名20歲黃姓友人在過程中被劃傷左眼，警方正調閱監視器循線追緝嫌犯。

警方調查，吳男與前女友分手後疑似藕斷絲連，日前引來現任20歲黃姓男友不滿，今天清晨吳男與黃姓友人徒步行經威天宮旁的ˊ早餐店，約有7名男子分乘一輛白色汽車、2部機車到場，一下車便持刀棍攻擊2男，吳男脖子遭砍失去呼吸心跳，經送醫後仍不治，黃姓友人左眼也被劃傷5公分刀傷。

警方表示，目前正調閱附近監視器以車追人，並循線傳喚涉案男子到案。

(中時)