蔡正元在臉書貼出大腸的後裔惡搞海報，諷刺馮世寬的「金城武不如我」。(蔡正元臉書)

孫老毛笑馮世寬太有哏 可搭蔡正元一起救台灣綜藝

國防部長馮世寬昨至立法院備詢時再度語出驚人，稱韓星宋仲基與金城武都比不上他年輕時英俊。網友紛紛表示又想上狂新聞了?網紅孫老毛也在臉書貼出影片，笑綜藝天王吳宗憲「哏王寶座危險」，並諷刺馮世寬可跟國民黨政策會執行長蔡正元搭檔，主持「康熙的後裔」，救救台灣影劇圈，藝名也想好了叫「二馬與蔡頭」。

民進黨立委莊瑞雄昨天質詢國防部長馮世寬時，秀出《太陽的後裔》戲劇海報給馮世寬看，並開玩笑說，這個男主角（韓星宋仲基）有沒有帥，跟你年輕時候比起來怎麼樣，馮世寬則回應，「比我差一點。」莊瑞雄又問：「那金城武如何？」馮世寬又說：「金城武不如我。」引發現場哄堂大笑。事後馮世寬表示，之所以會這樣回答，是為了「配合委員」。

網紅孫老毛在臉書貼出影片，並寫道「真沒想到每天看新聞，竟然跟看綜藝節目一樣好笑，吳宗憲小心啊！哏王寶座危險啦！」影片中孫老毛說馮世寬自己做哏給蔡正元，他當然接招，把「太陽的後裔」惡搞成大腸的後裔。

孫老毛勸馮世寬，沒事多發展點「槍砲」，不要老打「嘴砲」。但台灣影劇圈不景氣，他建議「二馬與蔡頭」可主持節目「康熙的後裔」，靠他們繼承綜藝節目的梗了。

(中時電子報)