濁水媽祖遶境開鑼 為名間鄉居民祈福

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南投縣名間鄉濁水村福興宮媽祖6天5夜八村遶境21日展開，南投縣長林明溱（前右4）出席起駕儀式，點燃起馬砲，並扶著媽祖神轎出發。（南投縣政府提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 106年3月21日

南投縣名間鄉濁水村福興宮媽祖6天5夜8村遶境今天展開，南投縣長林明溱出席起駕儀式，點燃起馬砲，並扶著媽祖神轎出發。

名間鄉濁水村福興宮舉辦6天5夜8村媽祖遶境活動，縣長林明溱上午到場參加，祈求縣政順利、國泰民安，並與福興宮管委會主委陳金城共同點燃起馬砲，恭祝6天5夜的8村遶境植福千祥活動圓滿順利。

縣議員曾振炎、于秀英、羅美玲、陳翰立、縣府民政處長吳燕玲、觀光處長王源鍾、名間鄉長陳文德等人共襄盛舉。林明溱、陳金城率來賓及信眾在廟前團拜，眾人隨後點燃起馬砲，各陣頭排列祝賀，非常熱鬧，最後由林明溱等人扶著媽祖神轎展開遶境行程。

林明溱表示，天上聖母在名間鄉8個村遶境，保佑居民家庭和樂美滿，預祝遶境活動平安順利；福興宮主委陳金城說，丁酉年媽祖遶境即將起跑，盼濁水媽保佑名間鄉事事順利。

縣府民政處表示，福興宮主祀天上聖母，因護佑濁水溪兩岸居民往來安全，又稱濁水媽及渡船媽；遶境由濁水村出發，經大坑村、田仔村、新光村、中山村、南雅村、中正村、新民村，回鑾當天還有鑽轎腳、地方民俗文藝、技藝陣頭、土風舞等表演。1060321

(中央社)