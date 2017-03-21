挑選好幼兒園 專家：這三點最重要
幼兒園要怎麼挑？全美語、豪華環境或精緻點心，其實都不是重點。專家建議先觀察3大指標，包括統整式教學課程、依幼兒興趣規劃的教室、充足的活動空間。
全國教師工會總聯合會（全教總）幼兒教育委員會副主委顏嘉辰表示，幼兒園招生旺季即將到來，許多家長都憂慮如何為寶貝挑到合適的園所。第一步一定是要確定幼兒園合法，包括師生比必須達「1班2師」，一班最多30位幼兒，以及教保人員都是幼教、幼保科系畢業等。
上述只是基本條件，要進一步挑選出「好」的幼兒園，顏嘉辰建議3大觀察指標如下。
一、統整式的教學課程：顏嘉辰表示，幼教課程不該「分科學習」，如果幼兒園有「課表」寫滿美語、數學、電腦等分科，上課時「排排坐」聽老師上課，手都還要放在桌子上面，這種課程不僅不符合孩子的身心發展，一整天上下來，可能還會造成身心傷害。
二、依幼兒興趣規劃的教室，顏嘉辰認為，幼兒能力都是從遊戲中玩出來的，很多幼兒園布置得很華麗，卻只是給家長拍照、打卡，幼兒都不能碰，這些都不實用，裝潢反而可能有毒。比較恰當的教室布置應有「學習區」，例如放很多繪本、積木、益智教具讓小孩自己去玩、不怕弄壞，看起來像自己家中一樣有點亂亂的，這才是好的環境。
三、充足的活動空間：顏嘉辰建議家長觀察幼兒園戶外空間是否足夠，很多幼兒園只有像一般公園的塑膠「罐頭遊具」，這只利於大肌肉發展。他認為好的幼兒園，可以提供多元「鬆散材料」，例如沙地、木板、輪胎、布料等，讓孩子設計自己的遊戲情境、製造自己的玩具，才能提供寬廣的視野。1060321
(中央社)
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