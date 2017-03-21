桃園航空城馬拉松 跑進一把青的回憶
今年桃園全國馬拉松將在桃園海軍基地進行，而該基地曾是電視劇「一把青」拍攝場地，大會今天表示，活動將向「一把青」和原著作家白先勇致敬。
大會表示，桃園全國馬拉松已舉辦11年，今年將是第4年在桃園海軍基地進行，為了向「一把青」和白先勇致敬，桃園市三項運動推廣協會特別將賽事舉辦在5月13日，呼應「一把青」的經典橋段「編號513飛機」。
跑者將有機會見到耗資新台幣千萬建造的「南京、台灣機棚」，以及曾於桃園航空科學館展示的信天翁式水陸兩用救護機，跑者將會在數架救護機間穿梭。活動報名可上網：https://goo.gl/KynEuz。1060321
(中央社)
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