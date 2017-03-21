拚郵輪觀光 高市衝來客數倍增
高雄市拚觀光來客數，今年鎖定郵輪觀光，以東南亞、日本及香港為主，高市府觀光長曾姿雯今天指出，今年已有44艘次預定靠港，高雄市拚觀光也要衝郵輪來客數倍增。
高雄市在104年有46艘郵輪靠港，郵輪觀光一度興盛，但是105年急速減班，只有14艘靠港。曾姿雯指出，今年已有44艘郵輪預定停靠高雄港，預估帶來的觀光客逾12萬人次靠港。
曾姿雯表示，多元觀光是高雄市的發展方向，不僅做城市行銷，也爭取廉價航空，還結合旅行業者用航點增加、航班增加及郵輪航線拓展。
高市府今天在香蕉碼頭迎接麗星郵輪「處女星號」首航高雄，帶來1800多名來自香港、菲律賓的旅客。
曾姿雯受訪表示，處女星號將以高雄為母港，自3月起開通連續4個月航班，有助於高雄觀光新南向政策的落實。
近年高雄市積極推動郵輪觀光，台灣港務公司也興建港務大樓，將結合通關及航務做為郵輪觀光的門戶，以利高雄港發展觀光產業。
為了爭取郵輪觀光，市府規劃系列迎賓活動及致贈迎賓禮物等，市府與旅遊業者也推出套裝遊程。
高雄市用多元觀光遊程，如單車、捷運、輕軌、雙層巴士等參訪駁二藝術特區、哈瑪星鐵道文化園區，如果灣靠時間長者可以到佛光山和六龜，還有都會區百貨購物等。
市府推估，1艘郵輪停靠，至少帶動相關交通餐飲和購物約新台幣200萬元消費額度，高市府盼今年郵輪觀光可以帶來逾億元消費量能。1060321
(中央社)
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