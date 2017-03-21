WBC》亞洲球星大本營 道奇球場第二度辦經典賽決賽

道奇強投前田健太未接受徵召，無緣代表日本在道奇球場主投經典賽4強決賽。（美聯社資料照）

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世界棒球經典賽進入第3輪的4強決賽階段，移師洛杉磯道奇球場進行最後3場比賽。這座球場曾是野茂英雄、朴贊浩、郭泓志等亞洲球星的大本營，也成為唯一兩度舉辦經典賽4強決賽的球場。

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洛杉磯亞洲移民眾多，道奇也延攬過眾多亞洲球星，包括日、韓前進大聯盟的先驅者野茂英雄、朴贊浩，加上「大叔」黑田博樹，與現役的柳賢振、前田健太等。台灣更有陳金鋒、郭泓志、曹錦輝、胡金龍等4人曾披上道奇藍袍，讓國人對道奇球場也特別有種親切感。

道奇隊左投柳賢振在手肘開刀後辭退韓國隊徵召。(美聯社資料照)

道奇球場繼2009年的第2屆經典賽後，再度成為4強決賽的比賽場地。當時左投柳賢振也是韓國隊的成員之一，在準決賽、決賽都曾中繼登板，結果韓國擊敗委內瑞拉，卻在冠軍戰不敵日本。柳賢振後來則於2012年底加盟道奇。

柳賢振去年9月左肘開刀，無緣本屆經典賽。另一位目前也效力於道奇的亞洲強投前田健太，也以備戰春訓為由而辭退徵召。雖然日本殺入4強決賽，球迷卻無緣在道奇球場看到前田披上「侍武士」戰袍，也是遺憾。

(中時電子報)