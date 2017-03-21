嫌油罐車開太慢 開刀男拿槍托毆司機
陳姓男子昨天到醫院開刀、切除不明腫塊，下午竟偷溜出醫院，因嫌前方油罐車開太慢，惡意逼車，且拿槍托毆打油罐車司機頭部，今天被移送法辦。
嘉義縣政府警察局水上分局表示，昨天下午2時20分左右接獲民眾報案，指嘉義縣太保市疑發生行車糾紛，油罐車司機遭持槍男子以槍托攻擊頭部，持槍男子事後揚長而去。
警方獲報後，立即派員調閱監視器與清查轄內治安顧慮人口，發現陳姓男子涉重嫌，前往嘉義市某醫院查緝，發現陳姓男子開刀住院，還在陳姓男子座車上查扣道具槍1枝。
陳姓男子向警方供稱，身體檢查出不明腫塊，安排昨天上午前往醫院切除，由於開刀傷口疼痛，加上心情不佳，下午偷溜出醫院，前往嘉義縣要找女友聊天。
不過，女友不在，陳姓男子開車返回醫院時，因前方油罐車開太慢，阻擋道路，陳姓男子拿出車上道具槍下車理論，雙方一言不合，陳姓男子就以道具槍槍托毆打油罐車司機頭部，致對方頭部流血送醫。
油罐車司機表示，他駕駛的油罐車因車速緩慢，擋到陳姓男子駕駛的轎車，被陳姓男子惡意逼車後，停車與對方理論，不料一下車，就被對方持槍恐嚇，並以槍托攻擊頭部，造成頭部撕裂傷。
經警方偵訊後，今天依恐嚇、傷害等罪嫌將陳姓男子移送台灣嘉義地方法院檢察署偵辦。1060321
(中央社)
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