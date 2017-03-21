裕毛屋靜岡綠茶包 農藥超標5倍遭攔下

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食藥署21日公布最新邊境檢驗結果，連鎖超市「裕毛屋」進口的日本靜岡綠茶茶包，驗出農藥「賽果培」超標5.2倍，1.17公斤在邊境被攔下。（食藥署提供）中央社記者張茗喧傳真 106年3月21日

食藥署今天公布最新邊境檢驗結果，連鎖超市「裕毛屋」進口的日本靜岡綠茶茶包，驗出農藥「賽果培」超標5.2倍，1.17公斤在邊境被攔下。

衛福部食藥署今天公布最新邊境檢驗結果，共6款產品不符規定遭退運下架，包括以色列的羅勒、越南的黃薑粉、智利的鮮藍莓、法國的冷凍黑醋栗果泥等，均檢出殘留農藥含量不合格。

其中，知名連鎖超市「裕毛屋」從日本靜岡進口的「日本農產 綠茶茶包」(CB297 GREEN TEA)驗出農藥賽果培0.26 ppm，超標5.2倍，1.17公斤在邊境被攔下退運銷毀，未流入市面。1060321

(中央社)