立委要求NCC 公布行動網速實測結果

我要評比

民主進步黨籍立法委員林俊憲今天說，國家通訊傳播委員會（NCC）每年新台幣上千萬元測量行動上網速率，卻不公布各家業者個別網速，要求NCC應以縣市為單位公布網速實測結果。

林俊憲上午在立法院舉行記者會說，消費者每年貢獻幾千億元營收給各大電信業者，真有得到等值服務嗎？

他說，NCC每年編列1000萬元預算委託財團法人電信技術中心執行「加速行動寬頻建設與服務」，量測全國行動上網速率，NCC以村里為單位，同時進行5家電信業者網速量測，彌補民間測速軟體樣本數來源集中於都會區的不足。

不過，林俊憲表示，NCC公布的報告僅揭露整體業者平均速度，根本無從得知5家電信業者個別量測數據，更不用說比較孰優孰劣。NCC應以縣市為單位，公布全台5家電信業者行動上網速率實際量測結果，作為消費者選購依據，並帶動業界良性競爭，督促業者提升服務。

與會的NCC基礎設施事務處簡任技正蘇思漢說，不是NCC拒絕公布，NCC主任委員詹婷怡已批示要規畫公布方案，明天開委員會議討論，相信會有結果。NCC評估業者4G網路還在建設期間，建置還沒完整，建置穩定後公布較有意義。1060321

(中央社)