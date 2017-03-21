NBA》浪花兄弟怒砍57分 勇士客場痛扁雷霆

史提芬柯瑞(左)在中場砍進壓哨特大號三分球，幫助勇士在客場輕取雷霆，完成本季橫掃對手壯舉。(美聯社資料照)

勇士21日作客奧克拉荷馬，史提芬柯瑞在上半場快結束時因為卡位搶球險些造成雙方人馬肢體衝突，4人吞下技術犯規，隨後柯瑞砍進特大號壓哨三分球，幫助勇士取得20分領先優勢，最終在「浪花兄弟」合力攻下57分的情況下，勇士111比95痛扁雷霆，拿下4連勝，戰績持續傲視全聯盟。

這次衝突出現在第二節剩下最後5秒，柯瑞與克里斯頓在雙方跳球卡位的時候發生推擠，雷霆一哥韋斯布魯克挺身而出維護小老弟，卓雷蒙格林勸架，結果柯瑞、克里斯頓與韋斯布魯克都領到一次技術犯規，最無辜的就屬卓雷蒙格林也意外領到一張「T」。

柯瑞將這次怒氣發洩在籃框，克雷湯普生發邊線球的同時已經偷跑到前場，在獲得湯普生傳球給他的同時立即在三分線外一大步出手，只見球在空中劃出美麗弧線後破網，柯瑞不回頭的往休息室跑，可見得他對這次投籃有多麼大的信心。

史提芬柯瑞全場17投8中，當中包含了7顆三分球，攻下23分、6助攻，克雷湯普生34分、6籃板，同樣飆進7顆三分球，浪花兄弟聯手飆進14記三分彈，轟得雷霆幾乎體無完膚。

雷霆4連勝止步、本季遭到勇士橫掃，韋斯布魯克16投僅中4，15分、8籃板、7助攻，歐拉迪波17分、6籃板、5助攻。

(中時電子報)