格蘭傑私藏系列第八款 BACALTA 限量發行

格蘭傑Bacalta—首款完全以 太陽烘曬的馬姆齊Malmsey馬德拉Madeira酒桶 進行換桶窖藏陳釀的格蘭傑單一麥芽威士忌。(圖片/格蘭傑提供)

光亮明媚、溫暖和煦的陽光，是格蘭傑私藏系列最新傑作的創意來源。屢獲大獎肯定的私藏系列，每年都會邀請威士忌行家，一起探索格蘭傑酒廠對創新的熱情追求。今年備受矚目的，是此系列的第八款作品：格蘭傑Bacalta — 首款完全以「太陽烘曬的馬姆齊（Malmsey）馬德拉（Madeira）酒桶」進行換桶窖藏陳釀的格蘭傑單一麥芽威士忌。

格蘭傑Bacalta，靈感源自於20多年前格蘭傑曾發表的「格蘭傑馬德拉風味桶單一麥芽威士忌」，這款酒，同時也是全世界第一款使用馬德拉桶換桶窖藏陳釀的單一麥芽威士忌，其獨特風味，不僅讓愛好者陶醉不已，也讓收藏家愛不釋手。

格蘭傑酒廠暨威士忌釀製團隊總製酒師比爾‧梁思敦博士（Dr Bill Lumsden）一直對這款美酒念念不忘。為了要製作出超越20年前舊版馬德拉桶威士忌的想法，比爾博士利用這些年在木桶管理管控所累積的專業知識，在釀製的過程上更加精進。

首先，比爾博士選用精心挑選的美國橡木製桶，並進行深度烘烤（heavily toasted）；接著，以他指定的馬姆齊馬德拉酒，在充沛的陽光下進行烘曬與潤桶。經過一段時間的潤桶後，將清空馬德拉酒的空木桶運送到蘇格蘭，再注入美國白橡木波本桶熟成，經過一段時間，酒液繼續進行換桶窖藏陳釀。

比爾博士表示：「多年以來，我一直渴望創造最棒的馬德拉桶窖藏陳釀威士忌。為了實現這個目標花費我非常非常多的心力，因為窖藏陳釀的每個步驟都必須根據我們的要求而量身打造—彷彿高級訂製服一樣。威士忌行家將從格蘭傑Bacalta品嚐出特製太陽烘曬木桶所散發出的溫暖氣息，如成熟杏果、白巧克力與礦物的香氣。這款酒擁有複雜口感，包括薄荷太妃糖味、烘烤水果以及杏仁與核棗等香味，並混合杏仁糖、白胡椒與甜瓜的氣味——最後是豐富的糖漿尾韻。格蘭傑Bacalta如同將太陽私藏在你的酒杯中，散發著溫暖。」

格蘭傑Bacalta酒精濃度46%，非冷凝過濾，2017年3月20日起限量開放線上登記預約鑑賞。

建議售價NT$1,600。

品飲註記：

格蘭傑Bacalta酒精濃度46%，非冷凝過濾。

色澤：淡金色。

香氣：芬芳，蜜糖般甘甜。帶成熟杏果味道，如蜂蜜酒，並有奇特的礦物味道，緊接著是白巧克力的甜味。加一點水會帶出經典陳年巴薩米克醋味道，並隱含烤麵包、麥芽餅乾、花草香味，以及一點水蜜桃酥氣息。

口感：先為一股薄荷太妃糖味，然後是焦糖柑橘與杏果等烤果味，以及濃郁的蜂窩、杏仁與核棗味…牛奶巧克力、杏仁糖、白胡椒與成熟、多汁的蜜香瓜味道。

尾韻：餘味豐盈甘甜，帶有較多的焦糖柑橘與梨子味道、一些牛奶糖味，以及迷人的薄荷底韻。

窖藏陳釀：

格蘭傑長期以木桶管理專業技術聞名於世。1987年，該酒廠率先使用名為換桶窖藏陳釀的製程，如今業界已廣泛採用窖藏陳釀手法。窖藏陳釀威士忌是先在波本桶陳年，然後將酒液轉換到其他不同類型的橡木桶進行額外的陳年，藉此獲得層次更豐富的風味。

針對格蘭傑Bacalta，窖藏陳釀的每一個步驟都是量身打造：

• 木桶是特別為了窖藏陳釀而製造。以紋路緊密、風乾美國橡木桶材製造而成的木桶經過重度烘烤，以確保生成最佳風味；

• 木桶被注入從馬德拉島特選的馬姆齊馬德拉酒，然後歷經兩年陽光烘曬，讓木桶的味道符合比爾博士的指定要求；

• 接著清空酒，將木桶運送至蘇格蘭，然後注入經過特別挑選、已在波本桶經過釀造的格蘭傑威士忌以創造格蘭傑Bacalta。

(中時電子報)