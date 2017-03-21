談中國「一帶一路」 台學者：去威脅論是關鍵
中國大陸在2014年提出「一帶一路」戰略，意思是藉由雙、多邊機制，與沿線國家發展合作關係。這項戰略的前景如何？成大政治經濟學研究所教授、東南亞研究中心主任宋鎮照表示，由於許多國家都對大陸又愛又怕，因此「去威脅論」是該計劃成功的關鍵因素。
宋鎮照近日接受港媒中評社採訪，從東亞、東南亞、南亞各國關係的角度，對中國「一帶一路」戰略進行分析。他說：「日本與中國大陸的戰略切入點截然不同，從政經的軸線上看，日本佈局從胡志明市、金邊、曼谷到緬甸，呈現東西向態勢；相對地，中國大陸因地緣關係，在東南亞發展呈南北縱線。」
宋鎮照表示：「中國大陸與周邊地區的關係存在若干不確定性，這是其面臨的挑戰。由於東南亞國家想要善用大陸的市場與資源，因此已與之簽訂了多項雙邊合作投資計劃，但另一方面，憂心大陸貨跨越海關傾銷而入的中國威脅論也一直存在。」
他強調：「鑑於以上因素，中國大陸在面對南亞、東盟各國，要避免霸權姿態，展現更多的同理心，運用大國優勢去處理彼此關係，如此方能化解中國威脅論的疑慮，這是未來推動『一帶一路』的關鍵。」
宋鎮照補充說：「大陸對台灣現在推動的新南向政策，應該不要過份打壓，因為越打，台獨派就越發高調。此時，不妨向台灣展示大陸的善意，使其感受到大陸的崛起與南向發展也是台灣之機會所在。」
(中時電子報)
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