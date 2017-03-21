天外之物屬誰 新疆官民爭奪17噸隕石

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據報導，中國大陸新疆牧民朱曼一家30年前發現一塊隕石，因被鑑定為含金屬的隕鐵，此後隕石被政府拉走，雙方對簿公堂1 年多，隕石誰屬，目前還沒有結果。

澎湃新聞網今天在報導中引述61歲的朱曼．熱阿瑪紮恩說，1986年7月，他在自家草場放牧時，發現了一塊巨大奇石。

他上報後，村委會及鎮政府決定讓他繼續看管奇石。

2011年，經過切片化驗，這塊奇石被鑒定為隕鐵。同年10月，阿勒泰市政府派人拉走了這塊奇石。

2015年底，朱曼和兩名兒子將阿勒泰市政府告上法庭，希望要回石頭，也要求政府賠償27年來的看管費用，訴訟費也應由政府承擔。

報導表示，起訴被法院駁回，理由是「政府把石頭挪走不屬於民事行為，原告們應該進行行政訴訟」。

朱曼一家不服，隨即上訴到阿勒泰地區中院，法院依然維持了原裁定。2016年2月，3人再向高院申訴，事情起了變化，案子被發回重審。

報導表示，案件昨天在新疆阿勒泰市人民法院開庭。1060321

(中央社)