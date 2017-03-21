陳喬恩逆齡歸位 「女神級旁分」立大功

陳喬恩改去空氣瀏海，重回女神旁分的懷抱，被誇像少女一樣美麗。(取材自陳喬恩微博)

陳喬恩以簡單穿搭入鏡，襯托穠纖合度好身材，一甩變胖謠言。(取材自陳喬恩微博)

即將邁入38歲的女星陳喬恩，素有「偶像劇女王」美稱，外表也相當凍齡，然近日她在造型上連連出包，先是剪了時下最夯的空氣瀏海，遭吐槽顯老，後出席活動，又因服裝搭配不得宜，被批身材走樣，「陳喬恩胖了」這詞還登上熱搜，但其實她只是近來稍微貪吃，體重一直控制在40多公斤，純粹是衣服跟角度問題，而昨天她貼出新照，用最簡單的穿搭，瞬間打破所有負評。

陳喬恩昨天更新了一組生活照，開心直呼：「陽光～空氣～水～還有我」，照片中她穿著白色T恤搭配牛仔拼接花長裙，在池畔比YA笑得燦爛，迎接暖暖春天的到來， 另外，她也收起空氣瀏海，重回旁分的懷抱，整體看來身材纖細、上圍豐滿，無論哪個角度都充滿青春活力，被誇像少女一樣美麗，正式回歸凍齡女神寶座。

(中時電子報)