若遭警盤查 柯P：會反問自己看起來像遊民或匪諜

客委會主委李永得穿拖鞋在台北轉運站被員警盤查後，怒批北市成警察國家，引發警察是否濫權的討論。台北市長柯文哲今天出席行動市政會議後表示，如果他被盤查，就幽默反問「我看起來像遊民還是匪諜，不然怎麼會檢查我？」，他說，有時候用比較幽默的態度，事情就解決掉了。

柯文哲認為，要對自己的國家有信心，台灣的民主政治走到這裡已經沒有辦法回頭，不要擔心會有獨裁者或警察國家，不必那麼緊張。他說，這件事情若重來一次，就用幽默一點的方式解決，如果是他被盤查，就幽默反問自己看起來像遊民還是匪諜，不然怎麼會檢查他。

他強調，盤查還是會做，因為有時候警察在執法上還是需要，至於SOP要不要改，就再請警察局研究。面對台北市議員劉耀仁揚言要請保大做專案報告，柯仍重申，還是給警察局內部去檢討執法方式有無需改進，但不可能警察不盤查，有時候警察還是該做。

柯文哲還說，如果不盤查，那派人形立牌就好，該做的還是要做，只是說方式要不要再改進，請警局內部檢討。他說，不是說他挺誰，他是挺自己的國家，對自己的國家要有信心。

北市被形容為警察國家？柯文哲說沒那麼嚴重，他舉自己為例說，每天被（媒體）拷問，說是媒體國家還差不多。

(中時)