北市兒童月 兒童新樂園、天文館、科教館推跨館優惠
台北市兒童新樂園緊鄰國立科學教育館、市立天文館及美崙公園，旁有基隆河濱及廣大綠地，具備文化教育、休閒設施與生態串連等得天獨厚的發展條件，北市計畫未來將打造成「台北科學藝術園區」。在兒童節前夕，天文館、科教館及兒童新樂園也聯合推出暢遊優惠方案，讓大小朋友一次玩透透。
台北兒童新樂園104年底開園至今邁向第3個年頭，與周邊天文館、科教館、美崙公園等構成台北科學藝術園區。兒童新樂園內有各種老少皆宜的遊樂設施，如水果摩天輪、立體溜滑梯、幸福碰碰車等。而天文館「電影好好看-宇宙星視界」也將於3月30日開幕，透過布景、多媒體及最新的VR虛擬實境技術，呈現電影經典場景。
在兒童節前夕，天文館、國立科學教育館及兒童新樂園規劃「雞不可失」暢遊聯合方案，自4月1日至4月30日，除了各館（園）的優惠方案，只要完成指定學習活動或任務，持闖關憑證即享有跨館（園）的專屬優惠，讓市民大、小朋友歡度兒童節。
(中時電子報)
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