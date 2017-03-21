老公偷拍Ella唱情歌 笑虧「下半身衣衫不整兒童不宜」

Ella在家高歌，被老公偷拍。(圖／翻攝自賴解孵臉書)

Ella結婚4年終於懷上第一個寶寶。(圖／本報系資料照)

Ella高歌戴佩妮的夯曲《怎樣》。(影／取自賴解孵臉書)

Ella（陳嘉樺）去年終於懷上第一個寶寶，現懷孕8個多月，專心在家養胎，不過時常在臉書分享趣事，近日她在家高歌，被老公賴斯翔(賴解孵)偷拍，短短不到24小時，已經有26萬人次觀看。

賴解孵在臉書分享一段偷拍Ella半夜唱歌影片，只見她穿著黑色背心、綁著丸子頭，表情十分陶醉，連老公都大讚「好好聽之你怎麼那麼會唱」，不過影片都只拍到上半身，他也開玩笑說：「下半身衣衫不整兒童不宜」，逗樂網友。

影片上傳不到24小時，就已經有26萬人次觀看，粉絲大讚Ella歌聲太好聽，「根本是行走CD」，並謝謝解孵的分享，希望下次可以聽到夫妻對唱。

(中時電子報)