補助房屋稅擬動用二備金？柯：視時程而定

台北市政府擬編列預算補助，讓僅擁有一房者的單一自住房屋稅率從1.2％降到1％，本報今獨家報導市長柯文哲因「今年就想做」，有意動用二備金支應。柯文哲今天出席行動市政會議後表示，視時程而定。

柯文哲表示，房屋稅部分需先計算看看，若來不及今年上路就明年開始，單一自住房屋稅要降到多少仍未定案，如果拖太久就明年1月1日開始；如果今年下半年就有結果，也許會用二備金，他還在想，同時強調政策發布到實際執行還是要看執行速度。

(中時)