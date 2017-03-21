法極右派倡棄歐元 引脫歐策略批恐嚇牌
法國極右派領袖瑪琳．雷朋今天在電視辯論會痛批反對退出歐元區計畫的其他總統候選人，她借用倡導英國脫離歐洲聯盟（EU）陣營名句，批評對手是在打「恐嚇牌」。
路透社報導，瑪琳．雷朋（Marine Le Pen）試圖把英國脫歐與川普（Donald Trump）當選美國總統描繪成值得仿效的案例，還說英國和美國這兩項決定，並未造成反對者預期的災難性後果。
「這被稱為『恐嚇牌』，英國脫歐前用過，川普當選前用過。」她還表示，儘管英國決定脫歐，經濟卻比歐盟成長更快，失業率也降低了。
現任英國外務大臣的強生（Boris Johnson）等倡議脫歐人士，指控留歐陣營去年宣傳時使用恐嚇手法，試圖嚇唬英國人投給「留歐」。
民調顯示，瑪琳．雷朋將進入總統大選第二輪，和獨立參選、也是主要候選人中最親歐的中間派馬克宏（Emmanuel Macron）一決雌雄。（譯者：中央社鄭詩韻）1060321
(中央社)
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