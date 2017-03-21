邱太三：再議案減少發回 二審檢座親辦案

法務部長邱太三今天提出檢察系統改革，針對每年逾600件至800件的再議二度發回案件，要求二審檢察官自為偵查取代二度發回，以節省司法資源。

法務部指出，司法改革國是會議如火如荼進行，各項議題中檢察體系的改革仍為各方關注重點，繼2月16日記者會宣示精緻偵查的具體改革措施後，今天延續第一波改革方案，將針對檢察內部再議案件反覆發回現狀、人事民主化提出改革方案。

邱太三指出，二審減少發回，就再議案件二審自為偵查取代二度發回，現有再議制度有其維持偵查品質的效能，故應予維持，惟應限制次數並加強二審的自行偵查功能，以節省司法資源。

邱太三說，二審平均每年受理5萬6000件至6萬件的再議案，第一次發回約5000多件，第二次發回約600件至800件，為改善案件一再反覆發回續查的情形，徒增當事人及一審檢察官不必要負擔，朝先行研議修改內部規則，再議次數限二次，第二次再議時，二審檢察官自行偵查後認應提起公訴者，應檢附起訴書內容，包括犯罪事實、證據並所犯法條，命令一審檢察官起訴，以釐清責任。

此外，人事民主化改革部分，邱太三說，外部民主與內部民主併進，為加強檢察體系之獨立性，以及維持檢察官的中立性與客觀性，避免政治力以人事操控司法個案疑慮，必須健全檢察人事體質，同時引進外部參與和內部民主機制，以排除操控的質疑，因此須改革包含檢察官票選推薦主任檢察官人選、部長圈選檢察長前聽取外部意見、指揮權陽光化，落實檢察長責任。

邱太三說，今天提出的改革部分，均屬不須送立法院修法，而以修訂內部辦案規則、人事法規即可推動的方案。法務部以劍及履及之魄力，持續展現改革決心，正面迎接全國司法改革國是會議。1060321

(中央社)