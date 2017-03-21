小池百合子人氣強 支持率近80%

日本「產經新聞」與富士電視台新聞網（FNN）最新聯合民調顯示，東京都知事小池百合子的支持率再增，高達近80%。小池的高人氣將影響到7月的東京都議會選舉及國政。

這項民調顯示，小池的支持率比2月民調結果增加1.8個百分點，高達79.3%。相較於無黨派人士，有政黨傾向的支持者給她更多的肯定，就連最大在野黨民進黨的支持者當中有86.9%的人支持她。

東京都議會將於7月2日舉行選舉，由台裔日籍參議員蓮舫所率領的民進黨有意向小池靠攏，但民調顯示，民進黨似乎難回應支持者的期待。

小池目前形同區域型政黨「都民優先之會」（都民First之會）的共主，這個區域型政黨希望挾著小池的高人氣，在東京都議會取得單獨過半席次並放眼國政。

民進黨為了避免與小池對決，1月底已表明要挺小池，甚至把在東京都議會的會派名稱「民進」兩個字眼拿掉。但在國政上與執政黨自民黨聯合執政的公明黨本月與小池締結政策協定，同意進行選舉合作。民進黨可能將陷入苦戰。

小池於去年7月底舉行的東京都知事選舉大勝。除了去年12月有關2020年東京奧運暨帕運的設施調整的民調之外，她民調支持率通常都維持在8至9成。

這次民調顯示，小池的支持者，女性有84.3%、男性有74.0%。繼民進黨支持者，公明黨的支持者（84.4%）也挺她，就連與小池呈現對決姿態的自民黨的支持者也有8成支持她。

產經新聞報導，雖然小池一強獨大的狀態依舊，但築地市場遷移到豐洲市場的問題等，輿論的風向也有可能改變。因東京都議會選舉走向將影響到國政，因此政府及執政黨內部有人認為，在東京都議會選舉前，乾脆解散眾議院以遏止小池的銳氣。1060321

(中央社)