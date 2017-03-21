李永得案 邱太三：警法制執行均沒問題

客委會主委李永得不滿遭警盤查引起議論。法務部長邱太三今天說，依照警察職權行使法規定，當天員警盤查在法制面、執行面都沒有問題，只是技巧面上，是否過當，警政署可將本案視為教案，做為之後教育訓練的參考。1060321

(中央社)