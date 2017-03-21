中壢藍色多惱河 原來是印刷廠員工肇禍

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桃園市中壢區一處大排水溝，昨天遭業者偷排廢水，整條藍色溪水被民眾笑稱「藍色多惱河」，痛罵業者無良，桃園環保局昨天深夜抓到倒廢水的印刷廠並開罰。

桃園中壢區中平國小旁大排水溝，昨天遭業者偷排廢水，出現溪水被染藍，民眾報請桃園環保局稽查，「我是中壢人」臉書專頁也PO文，網友大罵偷排者「夭壽、很可惡」。

更有網友指這又是，「藍色多《惱》河」，在台灣就看得到，不用搭飛機就看得到，真的無言，業者太無良！

桃園環保局昨天深夜至相關舉報地點的過嶺路一段26巷後方勘查，現場溝渠內殘留有藍色廢水，循水路至上游追查，在民族路五段發現有一從事紙箱印刷，且大門外水溝蓋也殘留有藍色痕跡。

稽查人員勘查，廠房員工昨天下午將清洗印字版產生的藍色油墨廢水，以25公升塑膠桶盛裝，並傾倒至大門外溝渠，後續流至下游承受水體（雙連溪），汙染水汙染了管制區。

環保局依違反水污染防治法第30條第1項規定，可處新台幣3萬至300萬元罰款，並限期業者明天下午5時前完成改善。1060321

(中央社)