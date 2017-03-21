內湖公園雨後湧低頭族 找草王一葉草
每次下雨後，許多識貨民眾低頭在面積達3.8公頃的台北市內湖運動公園草叢找有「草王」稱號的一葉草。北市府工務局說，一葉草無毒，可內服、外用，1斤要價可達新台幣4000元。
好眼力的民眾在公園內發現藥草界有「草王」稱號的一葉草，台北市政府工務局衛生下水道工程處內湖污水處理廠長張賢德表示，一葉草通常隱身在草叢內，看似不起眼，但具高經濟價值，春冬盛產期1斤要價1000元，產量少的夏季更可達4000元。
張賢德說，一葉草適合生長在高濕度環境，每次下雨後，就會看到有民眾低頭在草地尋草，替公園增添尋寶樂趣。
他說，一葉草別名瓶爾小草、一枝箭或獨葉草，沒毒性，可內服、外用或入菜，具清熱消炎、解毒、退燒等效用，甚至可做成炒蛋、排骨湯或雞湯，食用方式多元。1060321
(中央社)
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