學費生活負擔重 境外生反對調漲健保費

境外生權益小組今天表示，境外生已負擔較重學費，如果健保改成全額自付，負擔將更沉重，健保費調漲應按照量能原則，而非國籍問題，反對調漲境外生保費。

府院黨「執政決策協調會議」去年討論中生納保議題，會中結論，全民健保法修法方向為，中國大陸學生比照僑外學生納入健保體系，僑生、外籍生、中國大陸學生保費應全額自付。

境外生權益小組先前曾發起「反對調漲全體境外生保費，訴求陸生比照現行港澳僑外生保費加入健保」連署，超過300名學生、近50個學生組織響應，境外生權益小組和高教工會青年行動委員會今天舉行記者會，反對調漲境外生保費。

境外生權益小組成員、馬來西亞僑生黃康偉表示，境外生學費和台灣學生脫鉤，得付2倍學費，但工讀時數一週不超過20小時，因此經濟來源很多要靠家裡支持，原本健保要付749元，費用已經不少，現在全額自付1249元，負擔更沉重，有些學弟妹因為無法負擔，未來不打算加入健保。

來自香港的境外生樊俊朗表示，陸生因為喜歡台灣，才來台唸書，卻受到不平等對待，現在讓陸生納入健保，連其他境外生也受害；根據台灣政府部門的資料，境外生僅使用53%健保費，健保費調漲不應取決於國籍問題，而是要看使用者需要，呼籲境外生應比照台灣相同處境的學生納保。

陸生張郁指出，自己在台灣念書3年，很少去看病，但不是因為身體好，而是因為商業保險每次報銷上限1000元，每次看病幾乎都會超過這個額度，因此自己常選擇去藥局拿藥，小病盡量不看醫生，等到大病才不得已去就醫。

張郁提到，自己之前曾牙痛3天，上下顎無法咬合，剛開始先拿止痛藥，直到忍受不了才去看病，而看病費用將近2000元，還有一次在屏東發生急性胃炎，要求診所醫生開立診斷證明書以便申請保險，但醫生卻請他去醫院，讓他拖著病體奔波，如果當時陸生納入健保，就不會有這些問題。

張郁認為，健保應該「量能負擔」，才能保證境外生求學權益，現在加重全體境外生負擔，數額遠高於原本的商業保險，而陸生又不能打工，只能節衣縮食或是加重家庭負擔，影響在台生活。

境外生權益小組也提出兩項訴求，反對調整境外生保費，陸生應比照現行港澳僑外生，以修改「停留」身分為「居留」的方式納入健保；同時按照量能負擔原則，重新檢討第六類無職業、無扶養者被保險人的保費是否應該下修。1060321

(中央社)