半個月找嘸人 搜救警消李盈勳任務結束
台北市消防局搜救隊警消李盈勳登山失聯，救難人員半個多月大舉搜救無果，花蓮縣消防局表示，搜救任務今天結束，山上還有6名搜救人員善後，視天候狀況派空勤直升機接回。
李盈勳與隊友共3人於二二八假期到花蓮攀登南二子山，第二天因尋找水源失蹤，另兩名同伴找了一天未果，於本月3日傍晚下山，向派出所報案。
連日來，花蓮縣消防局會同台北市消防局、新北市消防局、新竹消防局搜救隊、空勤直升機、台灣磐石救難隊與林務局巡山員、軍方特勤人員等眾多人力入山搜救。
期間台灣磐石救難隊員孫宏新不慎跌落溪水溺斃，受傷者也不計其數。
花蓮縣消防局救災救護指揮科長黃瑞明今天表示，山搜原定為一週，應家屬要求又增加一週時間；這段時間動員大批人力，南二子山幾乎找遍，斷崖峭壁、溪谷無一放過，仍未找到人，經家屬同意後，今天起結束搜救任務。
黃瑞明說，救難隊員孫宏新的公祭日前已舉行，山區人員也兵疲馬乏，昨天痛苦做出停止搜救的決定。
花蓮縣消防局第二大隊長王明忠說，雖然在搜尋的第二天發現人的足跡，但後來就再也沒有任何線索，能找的地方都找過了，簡直是搜遍整座山，目前只能告一段落了。1060321
(中央社)
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