2張紙花1兆元 藍質疑前瞻計畫選舉綁樁

中國國民黨文化傳播委員會副主委洪孟楷今天表示，行政院前瞻基礎建設計畫就是兩張紙，要花人民1兆元納稅錢；前瞻計畫是假、撒錢是真，合理懷疑根本是為2018年選舉綁樁。

行政院昨天公布第1波前瞻基礎建設計畫內容，政府將投入新台幣2750億元特別預算經費，投入水環境及綠能建設。

洪孟楷上午在國民黨舉行記者會表示，昨天行政院記者會，在官員說明後，有記者直白的說「根本聽不懂官員在講什麼」；行政院發言人徐國勇回應，簡要言之就是「不淹水、不缺水、喝好水」。

洪孟楷說，台灣是第三世界開發中國家嗎？過去的政府難道都在睡覺？現在告訴人民花國家1年總預算的費用來讓人民喝水？這樣的政府根本與人民活在平行時空，凸顯無中心思想，前瞻計畫根本是假。

他說，所謂前瞻計畫就是2張紙，這2張紙要花人民1兆元納稅錢。前瞻計畫應該像過去十大建設，主事者有前瞻性跟眼光，找出台灣未來的發展，但現在卻連官員都沒能說清楚，還提到要讓地方政府報計畫上來，所以前瞻是假、撒錢是真。

洪孟楷表示，中央政府沒有施政中心思想，只為了挪用預算給地方使用，2018年選舉馬上就到，合理懷疑根本是綁樁。

他並質疑，漫天喊價的前瞻計畫，根本就是「錢」瞻計畫。政府一方面說財政困難、要砍軍公教年金，一方面撒錢不手軟，並且集中在綠營執政縣市，為了2018年選舉意圖明顯。1060321

(中央社)