長安西路都更建物搖搖欲墜 柯P：快拆

台北市長安西路177巷14號都更案遭建商欣偉傑建設無預警拆屋，如今建物必須輔以支撐，才免於倒塌，台北市都市更新及爭議處理審議會昨審議此案後做出「應儘速拆屋」的結論。市長柯文哲今天出席行動市政會議後對此表示，該建物現況若倒下來會衝到路上，公共安全市長也不敢扛，既然已拆成這樣，隨時會倒，還是趕快把它拆掉。

柯文哲表示，建商於該案還在討論階段就拆除屬違法，但已經拆成這樣，市府內部專業評估過，若倒下來會衝到路上，公共安全市長也不敢扛，因此既然已拆成這樣，隨時會倒，還是趕快把它拆掉。

(中時)