「小黃公車」將上路！中市4月起免費預約搭乘
台中市政府交通局為提供多元公共運輸服務，照顧偏遠地區居民基本交通權益，自4月1日起規劃全市第一條「小黃公車」─黃1路(豐原-豐原球場)，以預約計程車方式提供服務，不僅提供民眾免費搭乘，也讓原本的公車服務再升級。
交通局長王義川表示，「小黃公車」車身將進行彩繪，讓搭車民眾能一眼就能認出，各站站牌也會換上小黃公車搭車時刻表，並附上預約電話(04)2436-6666，此外，交通局也會製作宣傳單加強宣導，除幫助民眾了解如何搭乘「小黃公車」，也會要求業者務必做到服務品質不打折。
「小黃公車」行駛路線從豐原客運三民路、沿途經過媽祖廟、豐原醫院、豐原高中、終點至豐原球場，豐原三民路發車時間為每天上午9時50分、下午1時20分、下午2時10分，另豐原球場發車時間為每天上午10時15分、下午1時45分、下午2時35分。
交通局表示，雖然「小黃公車」有固定發車時間，但因計程車只能載運3到4人，請乘客務必事先預約搭車，並建議於乘車前一天預約，方便車隊安排車輛，如果預約人數較多也會安排多輛計程車，提供載客服務。
交通局指出，透過計程車的機動性代替公車服務，可服務年老長者、行動不便或是攜帶大型行李的民眾，預期可達到民眾、計程車產業及市府三贏的目標。
(中時)
關鍵字：小黃公車
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。