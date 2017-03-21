NBA》哈登準絕殺加抄截 火箭1分氣走金塊
「大鬍子」哈登不愧是火箭的當家球星，他不但全場攻下39分，而且還在比賽剩下最後2秒投進逆轉超前的準絕殺球，然後又完成致勝抄截，幫助休士頓大軍在主場125比124氣走來犯的金塊。
哈登此役奮戰40分鐘，29投13中，除了豪取39分外，還有11助攻、7籃板、4抄截，勝負關鍵出現在最後倒數階段，火箭123比124落後1分，哈登在最後6秒抓下防守籃板，然後一條龍式的殺到敵軍禁區挑籃得手，火箭反以125比124超前。
金塊喊了暫停布署最後一擊，火箭教頭丹托尼看到金塊擺出的陣線後也喊出20秒短暫停應對，沒想到此舉取得奏效，哈登從約基奇的手中將球抄截下來，完成了精彩的逆轉勝戲碼。
火箭與金塊的這場攻擊大戰，雙方投籃命中率都超過五成，火箭6人得分上雙，除了哈登外，艾瑞克古登18分，阿里查與貝弗利各貢獻14分；功虧一簣的金塊，蓋瑞哈里斯28分，約基奇22分、13籃板、8助攻的準大三元成績單，巴頓24分，3人得分超過20分以上。
(中時電子報)
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