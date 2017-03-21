搞笑詐騙集團 「歐巴牛」要「穿浦」去領錢
台中市警局一、二分局昨天破獲超爆笑的「歐巴牛」詐欺集團，共逮捕11名成員，警方查緝時，代號「歐巴牛」正指揮「穿浦」去提領詐款，其成員以「鼎泰豐」、「蕭邦」等當代號，還設有「升遷制度」，表現優異可升遷「區經理」、「車手頭」。警方查出近百人受騙，詐款逾3000萬，全案依詐欺罪嫌法辦。
台中市警二分局偵查隊長余俊燦說，他們利用人頭電話門號、盜用LINE等方式，以「假冒被害人親友需借款」、「猜猜我是誰」等老梗四處詐騙，表現良好者最快個2月即晉升「車手頭」帶領4名車手，「區經理」則領導2名車手頭，其中「歐巴牛」就是其中的「區經理」。
警方調查發現，這個詐欺集團蒐購人頭帳戶存摺、提款卡，再以人頭證件購車供車手領款，至於車手的來源，則是透過網路或廣告四處招募，並提供西裝、領帶，佯裝為普通上班族四處領款，該集團還提供「公務車」及升遷制度，警方查扣作案機車4部、汽車1部、提款卡24張、存摺43本、電話11支、現金7萬1800等證物。
(中時)
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