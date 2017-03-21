涉百億弊案 中石化印尼陸幹遭國際刑警通緝
據路透社（Reuters）報導，印尼警方今日宣布，獲國際刑警組織（Interpol）通知，將對大陸中國石化（Sinopec）公司派駐於當地的3名中國籍幹部，因涉嫌介入高達8億美元（約243.7億台幣）的開發弊案，發出最高級別的紅色通知（Red Notice）通緝。遭通緝的3名幹部名字分別是：張君、馮志剛和葉志軍（音譯），對此通緝令，中石化拒絕發表回應。這3名陸籍幹部被指控，涉嫌參與位於巴淡島（Batam island）經濟特區西點基地開發計畫（The West Point Terminal）弊案，弊案金額上看8億美元（約243.7億台幣）。
西點基地計畫，是由中石化印尼公司自有9成5股權的開採計畫，位於印尼與新加坡之間的巴淡島經濟特區南邊，從2012年啟動至今，預計能開採260萬噸原油，總價值上看8億美元（約243.7億台幣）。但該計畫卻因油庫空間問題，被迫延宕並推遲進行。幾經周折後，這個被視為東南亞最大的開採計畫，原訂在去年中期復工啟動，卻在年底再次遭遇挫折，部份印尼股東不滿計畫無限期拖延而提出告訴。
印尼警方於2月底收到國際刑警組織的請求，開始祕密對3名大陸籍幹部展開調查，在確認3人的姓名與身份後才對外發布警告。國際刑警共有7級警報，其中紅色通知屬於最高一級的拘捕通緝，接獲通知的會員國，將可以依據此通知，對名單上所提的人物進行拘捕，並進行國際引渡，但為避免嫌犯受到傷害，通知內會加註「這些要犯在被司法宣判有罪之前，都視同無罪」。對此，中石化至今仍拒絕對外說明，而印尼警方也尚未進行逮捕任務。
(中時電子報)
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