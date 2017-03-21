爭取WHA邀請函 外交部：政治因素不該帶進來

我國積極爭取參與今年5月召開的世界衛生大會（WHA），外交部國際組織司副司長王良玉上午表示，仍希望世界衛生組織（WHO）以邀請函方式邀請我方參加，同時，希望WHO方面，不要把「政治因素」帶進來，去年邀請函的「一些文字」其實是不必要、不相干的。

王良玉指出，先前我方已與WHO秘書處，表達希望今年還是基於「專業務實」原則出席WHA，我方駐處也繼續跟WHO秘書處維持密切聯繫，「目前還沒有確定」，但是我們持續密切聯繫當中。

王良玉說，我方也跟理念相近國家友邦，維持密切溝通。我方在WHO參與8年，參與過程已展現醫衛方面的實力，她相信理念相近國家及WHO方面，其實也都能夠認知到，我們持續參與對全球醫衛合作是一個很重要的因素。

王良玉強調，目前希望參照先前的作法（邀請函方式）；我方認為在WHO裡，台灣的參與是專業合作，我方也希望WHO方面，不要將政治因素帶進來，去年邀請函的「一些文字」其實是不必要、不相干的。

(旺報)