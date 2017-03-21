減少親人遺憾 醫籲重視臨終規劃
「如果沒有明天，該怎麼跟親人說再見？」高雄榮民總醫院台南分院院長王志龍今天表示，每個人應把臨終規劃當成重要的事，也可讓在世親人重新看待生命，減少遺憾。
高榮台南分院與生命科技業者合作，除改造院內原本太平間，也常推廣生命教育宣導。
業者張榮昌表示，以前曾向女性友人提及規劃身後事概念，但對方深受習俗與觀念影響，總以「這議題離我好遠」為由避談。後來對方才43歲的先生在寒流來襲清晨，未留隻字片語情況下突然辭世，讓這名友人留下許多遺憾，深受衝擊約7、8年。
張榮昌說，人生中的道謝、道愛、道歉與道別，不是等臨終時才做。
王志龍表示，從醫學的角度看生死關懷，強調生、老、病照顧；建議民眾可預立遺囑、交代遺物、遺言、甚至為自己的葬禮等方面預做安排規劃。1060321
(中央社)
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