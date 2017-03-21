李永得遭盤查 邱太三：執法無不當

客委會主委李永得不滿遭警盤查引起議論。法務部長邱太三今天說，依照警察職權行使法規定，員警在法制面、執行面都沒有問題，僅技巧面是否過當，警政署可將本案做為教案參考。

李永得19日在台北轉運站超商購物時，遭保安警察大隊員警盤查，事後不滿的在臉書上發文，指現在是「警察國家」，引起論戰；而警方則回應「依法行政」，執勤同仁也認為自己「很無辜」。事件發酵後，引起社會正反論辯。

邱太三今天在檢察人事系統自行改革記者會後受訪表示，警察職權行使法規範犯罪預防、行政調查，主管機關是內政部、警政署，法務部並非主管機關，但他當年曾參與警察職權行使法的修法工作，因此他以「局外人」的法律人身分表示，當天員警盤查在法制面、執行面上都沒有問題，只是在技巧面上，是否過當，警政署可將本案視為教案，做為日後員警教育訓練的參考。1060321

(中央社)