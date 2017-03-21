幕僚捐肝救父 詹啟賢感佩赴醫院探視

擔任國民黨主席參選人詹啟賢競選辦公室發言人的黃健豪，由於父親罹患肝癌需要換肝，毅然捐肝救父，詹啟賢今天赴醫院探視時說，現在就需要這樣有勇氣、肯犧牲的年輕人。

擬參選國民黨代表的黃健豪，也擔任詹啟賢競選辦公室隨行發言人一職，由於父親罹患肝硬化及肝癌，且出現腹水，亟需肝臟移植救治，黃健豪與弟弟都表達捐肝意願，希望能挽救父親，詹啟賢得知後，特別引介安排到中國醫藥大學附設醫院診治，經評估後，因為兩兄弟都有脂肪肝，而黃健豪經切片檢查後，脂肪肝情形比弟弟輕微，最後決定由黃健豪捐肝。

黃健豪於16日進行移植手術後，父子兩人恢復情形良好，詹啟賢上午特別前往中國附醫探視黃健豪父子，中國附醫器官移植中心院長鄭隆賓也陪同說明黃健豪父子目前恢復的狀況。

詹啟賢表示，台灣現在就需要多一點像黃健豪這樣的年輕人，有理想、有勇氣、肯犧牲，國民黨就需要這樣的年輕人，台灣也需要這樣的年輕人，為台灣帶來希望，讓他很感動，他以有這樣的團隊為榮，至於黨主席的選舉，他則說，「不知病人是否需要我這樣的主治醫師」。

鄭隆賓指出，黃健豪是於16日進行移植手術，捐出右肝約900多公克，約佔右肝2/3，因為有脂肪肝，捐肝前還先進行切片，還好脂肪肝未超過30%，手術之後目前兩人都恢復良好。

黃健豪指出，能夠捐肝救父是應該要做的事情，父親對他而言是很重要的人。一旁的父親聽到兒子的話忍不住哽咽落淚，他說，兩個兒子都很乖，很孝順。

鄭隆賓還提醒時下年輕人說，黃健豪才28歲就有脂肪肝，這是因為三餐不定時，沒有運動，一忙就隨便吃，生活作息不正常所致，呼籲年輕人作息需要調整。1060321

(中央社)